Sky – Napoli, nessuna proposta di rinnovo a Insigne. Altri club interessati ma…

Sky Sport rivela le ultime novità sul futuro di Lorenzo Insigne, protagonista in campo e con un rinnovo che non arriva

Il futuro di Lorenzo Insigne resta in bilico. Il capitano del Napoli, protagonista nel successo di questa sera all'esordio in Serie A 2021/2022 con un rigore fallito e uno realizzato nel 2-0 sul Venezia, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma non ha ancora rinnovato l'accordo.