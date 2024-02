Come vi abbiamo riferito, non si sono svolte, come inizialmente previsto, le visite mediche di Mehdi Taremi con l'Inter

Marco Macca Redattore 13 febbraio 2024 (modifica il 13 febbraio 2024 | 13:01)

Come vi abbiamo riferito, non si sono svolte, come inizialmente previsto, le visite mediche di Mehdi Taremi con l'Inter, in vista del trasferimento dell'attaccante iraniano in nerazzurro a parametro zero a partire dalla prossima stagione.