Pedullà: “Slimani, Inter non convinta. Sondaggio per Zaza. Giroud? Il Chelsea darà…”

In queste ultime ore di mercato l’Inter proverà a chiudere per un attaccante. I nomi sul tavolo sono quelli di Slimani, Giroud e nelle ultime ore quello di Simone Zaza. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, per quanto riguarda Slimani, i nerazzurri non sono convinti e in più il Monaco non ha un sostituto. Per Giroud i nerazzurri ci hanno seriamente riprovato, il Chelsea darà una risposta entro le 14, sull’attaccante francese c’è anche la Lazio. Inoltre i nerazzurri hanno fatto un sondaggio per Zaza.