SM – Dybala-Inter, conferme da più parti. Unica offerta concreta. Sacrificio Lautaro?

L'argentino giocherà da titolare contro i nerazzurri? Allegri non sembra intenzionato a risparmiarlo contro quello che potrebbe essere il club del suo futuro

Nessun risparmio energetico. Dybala sarà essenziale nelle ultime gare e Allegri ha intenzione di impiegarlo. Con il Genoa stasera sicuramente da titolare, da vedere ancora se poi partirà dal primo minuto contro l'Inter in finale di Coppa Italia. A SportMediaset parlano del club nerazzurro come dell'unico club che ha fatto finora un'offerta concreta per il giocatore argentino: "Ipotesi confermata da più lati della stanza del mercato".