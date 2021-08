SM – Inter, Zapata primo obiettivo: ecco l’offerta presentata per il colombiano

L'aggiornamento sul mercato nerazzurro che attende un ulteriore sussulto prima del gong

In viale della Liberazione si lavora per garantire ad Inzaghi un altro attaccante prima della chiusura del mercato. Come riporta Sport Mediaset, il principale obiettivo è sempre Duvan Zapata, i cui agenti saranno presto in Italia. L'Inter ha presentato un'offerta da 30 milioni più bonus all'Atalanta, che però non cede. Cifra simile offerta alla Lazio per Correa, con Lotito che ha bisogno di cedere per migliorare l'indice di liquidità del club ma che non vuole svendere il calciatore. Per questo i nerazzurri prendono in considerazione anche altre piste"