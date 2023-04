GdS – Mercato Inter, Smalling resta a Roma: trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2025

Niente Inter per Chris Smalling. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riferisce di un accordo trovato tra il difensore inglese e la Roma per il prolungamento

Niente Inter per Chris Smalling. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riferisce di un accordo trovato tra il difensore inglese e la Roma per il prolungamento del contratto fino al 2025:

"Fumata bianca. Inattesa della firma ufficiale, è già di per sé una bella notizia. La Roma e Chris Smalling, infatti, hanno trovato l’accordo per andare avanti ancora insieme per altre due stagioni, con l’inglese che ha detto sì al biennale che gli ha offerto la società a circa 7 milioni netti in due anni (3,5 con i bonus per il primo anno, qualcosa in meno per il secondo ma con una parte variabile più alta). Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena o di retromarce che non risultano però essere all’orizzonte, presto Smalling firmerà il suo terzo contratto con la Roma, quello che lo legherà ai giallorossi fino al 2025".