Anche Conte cambia idea: Smalling il nome giusto. “E l’Inter crede possa chiudersi…”

E’ quello di Chris Smalling l’ultimo nome vagliato in casa Inter per rinforzare la difesa in vista del prossimo anno. Il centrale inglese, rientrato al Manchester United dopo la fine del prestito alla Roma, è un’idea di qualche mese fa del club nerazzurro, che ora, riporta Calciomercato.com, ha anche il sì di Antonio Conte, ricredutosi su di lui. Scrive il portale: “L’Inter crede di avere le carte giuste per convincere il ragazzo a pensare a nuove destinazioni.

La difesa nerazzurra andrà incontro a qualche cambiamento, Skriniar è sul mercato e sarà necessario sostituirlo, qualora partisse, con un elemento d’esperienza.Smalling è un profilo ritenuto adatto anche per i costi contenuti, da viale della Liberazione sono convinti che l’affare con il Manchester United possa chiudersi con un esborso da una quindicina di milioni. Cifra onesta”, si legge.