CM – Smalling-Roma, sarà fumata bianca sul rinnovo: i dettagli e per la firma…

Non ha dubbi calciomercato.com: Chris Smalling rinnoverà il suo contratto con la Roma . È solo questione di tempo e dettagli, poi ci sarà la firma. Il difensore inglese, in scadenza al 30 giugno 2023, è stato accostato anche all’Inter negli scorsi mesi e prima del Salisburgo ha espresso la sua volontà di restare nella Capitale.

"Chris Smalling chiede un biennale che, di fatto, gli permetterebbe di chiudere la sua carriera ad alti livelli con la maglia giallorossa. Una maggiore garanzia che metterebbe la ciliegina sulla torta dell’ottima stagione che sta vivendo Smalling. I presupposti per formalizzare il rinnovo ci sono tutti e le dichiarazioni fornite dall’ex Manchester United non fanno altro che ribadire un concetto già chiaro: la fumata bianca arriverà, è solo questione di tempo. Sino ad ora, la distanza riguarda lo stipendio percepito in questa stagione – circa 3,5 milioni netti – che la Roma non vorrebbe pagare nei prossimi due anni. Un accordo sui 2,5 milioni è comprensibile e permetterebbe alla società di risparmiare sull’ingaggio di un giocatore che il prossimo 22 novembre compirà 34 anni. Una via di mezzo ideale, a cui potrebbe aggiungersi qualche bonus. Decisiva sarà quindi la prossima sosta di marzo, con l’inglese pronto a mettere nero su bianco la propria firma”, si legge.