Inter, niente Sommer: atteso per oggi il sì al Bayern Monaco

In casa Bayern Monaco è “molto vicino l’ingaggio del portiere svizzero Yann Sommer dal Borussia Monchengladbach per sostituire l’altro infortunato Manuel Neuer: dovrebbe arrivare in giornata il sì”, si legge. Era stato accostato ai nerazzurri per la porta vista la situazione di Samir Handanovic, in scadenza al 30 giugno 2023.