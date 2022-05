Il sondaggio e la confessione: Vidal, sarà addio all’Inter. E il club non si opporrà

Con ogni probabilità il centrocampista cileno lascerà l'Inter al termine della stagione

Con ogni probabilità Arturo Vidal lascerà l'Inter al termine della stagione. È stato lo stesso centrocampista a rivelarlo al quotidiano La Tercera: "Ho una sola certezza, andrò via da Milano". Il cileno aveva aperto un sondaggio con i suoi fan su quale dovesse essere la sua nuova destinazione tra Colo Colo e Flamengo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter non si opporrà, per 6,5 milioni di motivi.