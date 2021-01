Inter, nelle scorse settimane altro sondaggio per il post-Handanovic: “Costa 30 milioni”

L’Inter è lavoro da ormai diversi mesi per garantire un futuro importante alla propria porta. Il club nerazzurro non vuole infatti arrivare impreparato al momento dell’addio di Samir Handanovic e sta cercando il profilo ideale per succedere allo sloveno. Scrive infatti Calciomercato.com: “L’Inter anche nelle scorse settimane si è informata sul prezzo di Juan Musso per il dopo Handanovic. Non si scende sotto i 30 milioni, questa la valutazione dell’Udinese per il portiere argentino. Primo della lista, costoso ma al centro di un progetto di investimento sui giovani che riguarda anche il ruolo del portiere”.