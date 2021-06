TS – Lautaro via? Non solo Muriel: “L’Inter ha aggiunto in lista Malen”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Atletico Madrid resta fra le squadre maggiormente interessate a Lautaro Martinez

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Atletico Madrid resta fra le squadre maggiormente interessate a Lautaro Martinez, che l'Inter valuta 90 milioni di euro circa. In caso di partenza dell'argentino, sostiene il quotidiano, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Luis Muriel dell'Atalanta, ma non solo. In lista ci sarebbe anche Donyell Malen del PSV Eindhoven:

"Inzaghi potrebbe comunque consolarsi con l’arrivo di un big come sostituto per l’argentino e, in questo caso, i primi due nomi nella lista di Ausilio e Baccin sono quelli di Luis Muriel e di Donyell Malen. Un profilo differente rispetto a quello del colombiano, perché ricorderebbe quello di Lautaro per età (22 anni) e prospettiva di diventare, in futuro, un uomo-plusvalenza".