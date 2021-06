Sostituto Hakimi, Pedullà: “Offerto Zappacosta, piace Dumfries ma Inzaghi fa un altro nome”

Sono giorni molto caldi per il futuro di Achraf Hakimi. Nella serata di ieri si è parlato di una possibile offerta da 75 mln del PSG

Sono giorni molto caldi per il futuro di Achraf Hakimi. Nella serata di ieri si è parlato di una possibile offerta da 75 mln del PSG che potrebbe indurre l'Inter ad accettare. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, in casa nerazzurra si attende anche un rilancio del Chelsea ma intanto si valutano diversi profili per sostituire l'ex Dortmund.