Sousa: “Napoli? Parlato con 3 squadre italiane e non solo. Futuro Dia…”

Prima conferenza stampa stagionale per il tecnico della Salernitana Paulo Sousa. Ecco le sue parole fra campo e calciomercato: "Cosa è accaduto col Napoli? Anzitutto dico che alcuni giornalisti hanno seminato odio nei miei confronti, per il rapporto che c'era tra di noi mi aspettavo un comportamento diverso. Parto dall'inizio. Quando ho firmato per la Salernitana ho accettato tutte le condizioni, mi avevano chiesto di mantenere la Serie A. Poi toccava alla proprietà decidere se depositare il rinnovo biennale o interrompere il rapporto lavorativo, entro il 10 giugno hanno esercitato questo diritto di opzione e non ho mai avuto dubbi su quello che potevamo fare insieme. Non a caso ho lavorato insieme a loro per il ritiro, per l'allestimento di una rosa competitiva, per l'organizzazione delle amichevoli.