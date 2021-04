Attacco Inter, Giroud? Si è spalancata un’altra ipotesi a sorpresa a zero: “Ingaggio top”

Si è spalancata un'ipotesi affascinante per il prossimo attacco dell'Inter. Un'ipotesi impensabile fino a qualche mese fa

"In prospettiva la volontà della società sarebbe quella di arrivare a una separazione consensuale a fine stagione. Anche grazie alla vetrina europea le pretendenti non dovrebbero mancare per Dzeko, solo fino a pochi mesi fa corteggiato da Juve e Inter. Il suo ingaggio (circa 7.5 milioni netti fino al 2022) è assai pesante per la Roma, che avrebbe in animo di rescindere consensualmente il contratto col bosniaco per consentirgli di accasarsi altrove. Se ne parlerà magari la prossima settima, visto che in programma un incontro col suo agente Lucci".