Napoli, Spalletti: “Rientrare nelle prime 4 sarà difficile, ma vogliamo fare cose importanti”

Ospite in collegamento con "Calciomercato - L'Originale", Luciano Spalletti ha parlato anche delle ambizioni del Napoli per la prossima stagione:

"La città ha una passione incredibile per questi colori, questo può fare la differenza per poter fare cose importanti. Bisogna stare al gioco e provare a fare una squadra importante. Vogliamo offrire un buon calcio. Scudetto? L'ultima stagione è stata con ottimi risultati e ottime partite, visto che siamo arrivati con largo anticipo in Champions League. Abbiamo sbagliato qualche partita abbordabile, ma la squadra è comunque cresciuta. Tutti si aspettano che ci ripetiamo, ma non si parte in vantaggio sulle altre. Rientrare tra le prime quattro sarà difficile, proveremo a lottare anche con le squadre più titolate".