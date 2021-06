Napoli, Spalletti proverà a convincere Emerson Palmieri. Il nodo…

L'allenatore conosce il calciatore dai tempi della Roma e gli serve a sinistra un calciatore che sappia fare le due fasi

"Il tecnico ha già sondato il terreno, ha parlato col ragazzo, prospettandogli stagioni importanti in una piazza tra le più competitive in Serie A. All’esterno del Chelsea non dispiacerebbe ritornare alle dipendenze dell'allenatore. Infatti, il problema non è di natura tecnica, ma economica. Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e non vorrebbe rinunciarvi. Il Napoli, da parte sua, non è disposto a pagare uno stipendio così alto", spiega La Gazzetta dello Sport sul giocatore che per diverso tempo è stato accostato pure all'Inter.