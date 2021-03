Inter, Spalletti chiese questo nome dopo Cancelo: “Lo chiamò, ma fu no deciso”

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tecnico fece un nome preciso per sostituire il partente Joao Cancelo

Nell'estate 2018 l'Inter aveva una bella grana da risolvere: sostituire Joao Cancelo con un terzino di livello dopo il mancato riscatto del portoghese. E Luciano Spalletti, spiega Calciomercato.com, fece un nome preciso alla dirigenza, trovandosi però di fronte un muro chiamato Alessandro Florenzi, ora al PSG: "Florenzi voleva una sfida in un top club, come quella che avrebbe potuto vivere con l'Inter di Luciano Spalletti, che lo aveva chiamato nell'estate 2018. Allora arrivò un no deciso, per via dell'amore che l'esterno aveva per la sua Roma. Un amore che resiste ancora oggi, ma che il tempo e alcune scelte hanno fatto diventare voglia di rinascere, lontano da quella che per tutta la vita è stata casa sua", si legge.