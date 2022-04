Messaggero – Napoli, Spalletti a rischio: due nomi nella testa di De Laurentiis

E' tutto da definire il futuro di Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta di Empoli, sembra essersi incrinato il rapporto con De Laurentiis

"L’interrogativo sul futuro di Spalletti è aperto. De Laurentiis non ha mai nascosto il suo interesse per Vincenzo Italiano: il colpo di fulmine scattò dopo una vittoria del suo Spezia a Fuorigrotta, quando si andò a complimentare con lui nello spogliatoio. Lo avrebbe voluto prendere già l’anno scorso, poi decise di virare su Spalletti, ma resta un suo pallino. L’altra possibilità è Roberto De Zerbi che ha dovuto abbandonare il progetto Shakhtar Donetsk, a causa della guerra scoppiata in Ucraina".