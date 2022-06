Repubblica – Napoli piomba su Dzeko: lo vuole Spalletti, lo scenario

La priorità di casa Inter ora è il ritorno di Romelu Lukaku. La dirigenza nerazzurra lavora ininterrottamente per riportare Big Rom a Milano nel minor tempo possibile, entro il 30 giugno per usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita. In parallelo, Beppe Marotta ha in pugno Paulo Dybala per la nuova stagione. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma è un’Inter che lavora al doppio colpo in attacco. E per questo nelle ultime ore si è parlato anche di una possibile cessione di Edin Dzeko dopo una stagione all’Inter. Ecco quanto evidenziato da La Repubblica.