Difesa, Ranocchia-D’Ambrosio restano. “Via Kolarov, spazio per arrivo di prospettiva: il nome”

La difesa sarà certamente un reparto dove la dirigenza dell'Inter interverrà con decisione nella prossima sessione di calciomercato. In particolare, saranno le 'seconde linee' a essere rinnovate. Se Ranochia e D'Ambrosio sembrano destinati a restare un'altra stagione, l'addio di Kolarov, da tempo fuori dai progetti tecnici del club, apre le porte a un rinforzo di prospettiva. Il nome giusto potrebbe essere l'empolese Viti, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Per il momento, la dirigenza lavora anche al ricambio delle seconde linee: Ranocchia e D’Ambrosio potrebbero restare per garantire il necessario bagaglio d’esperienza a costi più che contenuti, l’empolese Viti potrebbe invece essere il rinforzo di prospettiva che si cerca per completare il reparto vista l’addio di Kolarov".