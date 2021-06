CM – Super Spinazzola agli Europei, rimpianto Inter: “C’è il Real, oggi vale…”

Tra passato, presente e futuro: anche ieri l'esterno è stato premiato come migliore in campo nella sfida contro l'Austria

Imprendibile. Leonardo Spinazzola si sta confermando su altissimi livelli in questo Europeo con la maglia della Nazionale. Anche ieri è stato premiato come migliore in campo, per la seconda volta in quattro partite. È una delle vere armi in più degli Azzurri guidati da Roberto Mancini e la Roma, proprietaria del cartellino dell’esterno, si gode il suo exploit internazionale. Calciomercato.com ha svelato interessanti retroscena sul giocatore e l'Inter, ma ha parlato anche dell’attuale interesse del Real Madrid per l’esterno.