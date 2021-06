Sportitalia – Inter ai dettagli per Mathias Olivera, esterno sinistro del Getafe

Un nome nuovo per la fascia sinistra dei nerazzurri: a dare la notizia è Sportitalia, secondo cui la trattativa è già ai dettagli

Un nome nuovo accostato all’ Inter per la fascia mancina. Oltre a Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Filip Kostic, spunta il profilo di Mathias Olivera per i nerazzurri. A dare la notizia è Sportitalia, che approfondisce la questione relativa all’ esterno classe 1997 nato in Uruguay e attualmente in forza al Getafe .

Secondo Luca Cilli di Sportitalia, “ l’Inter è ai dettagli per Matthias Oliveira , esterno del Getafe uruguaiano ma con passaporto spagnolo. Clausola rescissoria di 20 milioni ”, si legge su Twitter. Nella scorsa stagione nella Liga ha totalizzato 31 presenze , con 6 ammonizioni. Mathias Olivera ha giocato 28 partite con l’Uruguay Under 20 e segnato 3 gol .

Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, Olivera è passato all’Atenas in prestito prima di approdare al Getafe per 850mila euro. Dopo una stagione in prestito all’Albacete, è tornato al Getafe. Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it, è sotto contratto fino al 30 giugno 2023. Un nome nuovo per i nerazzurri di Simone Inzaghi, a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Soprattutto a sinistra, dove è incerto il futuro sia di Ashley Young che di Ivan Perisic.