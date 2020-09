Inter, Sportmediaset: “Conferme alle indiscrezioni: agenti di Lautaro a Barcellona per…”

Non è affatto finita tra Lautaro Martinez e il Barcellona. Il forte interesse del club catalano si era assestato in questi mesi a causa della mancanza di liquidità in casa blaugrana, ma ora Bartomeu sembra pronto a ripartire all’attacco. L’indiscrezione fornita da TycSports qualche ora della presenza degli agenti del Toro a Barcellona, trova infatti conferme anche a SportMediaset. Scrive infatti Marco Barzaghi su Twitter: “Gli agenti di Lautaro a Barcellona per trattare, conferme alle indiscrezioni argentine”. Sono dunque attesi sviluppi.