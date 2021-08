Inter, Lukaku via? GdS: “Ecco come la squadra vive questi giorni d’attesa”

Fra due settimane o poco più, l'Inter scende in campo contro il Genoa a San Siro per la prima partita del campionato di Serie A 2021-22

Fra due settimane o poco più, l'Inter scende in campo contro il Genoa a San Siro per la prima partita del campionato di Serie A 2021-22. Per i nerazzurri sarà l'esordio con lo scudetto cucito sul petto, e tutto l'ambiente vuole ovviamente partire al meglio. Normale, però, che la vicenda Lukaku stia catturando l'attenzione di tutti. Ecco come la squadra sta vivendo questi giorni secondo la Gazzetta dello Sport: