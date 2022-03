Stallo Scamacca e l’Inter si guarda intorno. Lo stesso entourage del giocatore…

L’incontro per Haller si spiega anche con il fatto che l’Inter, ad oggi, non riesce a sbloccare l’operazione Scamacca

Il focus è sul finale di campionato, ma all'Inter si pensa anche alla prossima stagione dove l'attacco sarà rivoluzionato. Il nuovo obiettivo del club di Vale della Liberazione ha un nome e un cognome: Sebastien Haller . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’incontro per l'attaccante dell'Ajax si spiega anche con il fatto che l’Inter, ad oggi, non riesce a sbloccare l’operazione Scamacca .

"Siamo fermi a metà febbraio, in questo senso, ovvero agli incontri milanesi tra Marotta e Carnevali. Con il Sassuolo non c’è ancora accordo, la valutazione di 40 milioni certo non si è abbassata. E in qualche modo l’Inter sta correndo il rischio contrario, ovvero che il prezzo salga ulteriormente. Siamo in una fase di stallo, questo è certo. Lo stesso entourage dell’attaccante non è stato più informato di un’evoluzione della trattativa. Per carità, non vuol dire che si tratti di uno stop. Ma in questo periodo è corretto che l’Inter si guardi intorno e trovi il modo di battere anche altre strade".