Stampa – Dybala inondato di messaggi: “Juve irriconoscente”. Ora l’Inter…

La situazione dell'attaccante argentino e il retroscena svelato dal quotidiano: tanti i messaggi ricevuti dalla 'Joya'

Una pioggia di messaggi di solidarietà via Whatsapp e una rottura che nemmeno lui immaginava. Paulo Dybala è stato travolto dall'affetto di amici e compagni dopo il mancato rinnovo con la Juventus . L'attaccante argentino si è rifugiato nei propri cari - è rientrato ieri notte da una mini vacanza con la fidanzata Oriana - dopo lo shock per quanto accaduto.

Il quotidiano aggiunge: "La sequenza di notifiche su WhatsApp in questi giorni è stata ininterrotta. [...] Molti compagni hanno espresso il proprio pensiero attraverso lo smartphone. Toni simili, dettati dall’incredulità, in scia con il post Instagram del fratello Gustavo. Ma hanno scritto anche calciatori di altre squadre, stupiti e dispiaciuti, e tantissimi compagni di ieri: alcuni , ricordando il suo legame con la Juve, hanno parlato di irriconoscenza. Perfino alcuni dirigenti si sono fatti vivi per far sentire la loro vicinanza".