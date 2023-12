La Stampa – Inter e parametri zero, scelta quasi obbligata. “Altri due in arrivo”

"Altri due parametri zero nei radar con ottime possibilità di atterraggio a giugno. L’Inter prosegue nella strategia che ha prodotto ottimi risultati negli ultimi anni, una scelta quasi obbligata da quando la proprietà cinese ha smesso di immettere risorse massicce come aveva fatto nel quadriennio 2016-20, costringendo la dirigenza a mantenere la rotta in totale autonomia economica". Apre così l'articolo de La Stampa in merito al forcing dei nerazzurri per provare a chiudere Zielinski e Taremi.

"Beppe Marotta e Piero Ausilio sono vicinissimi a rinforzare il centrocampo della prossima stagione con un giocatore in scadenza di contratto: Piotr Zielinski, destinato a lasciare il Napoli, garantirebbe il progressivo ricambio di un altro parametro zero: Mkhitaryan, 35 anni a gennaio, ingaggiato al termine del rapporto con la Roma nell’estate 2022 non senza un certo scetticismo iniziale dovuto all’età. Invece, l’armeno ha dispensato classe e intelligenza, organizzando subito raffinati simposi calcistici con Calhanoglu, in nerazzurro già dal 2021 dopo il mancato rinnovo col Milan", aggiunge poi il quotidiano che sottolinea come anche Taremi, in ottica giugno, possa arrivare a parametro zero. Un tentativo che verrebbe anticipato a gennaio in caso di partenza di Sanchez.