Filip Stankovic ha iniziato la sua nuova avventura in Olanda con la maglia del Volendam, squadra allenata dall'ex centrocampista dell'Inter Wim Jonk. Il giovane portiere nerazzurro, classe 2002, trasferitosi in prestito secco per una stagione, ha infatti sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Ecco le immagini: