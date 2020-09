Inter, ecco il Lukaku del 2020-21: “Conte convinto potrà avere lo stesso impatto di Big Rom”

Il grande colpo dell’estate scorsa fu senza dubbio, anche per mere ragioni di esborso economico, Romelu Lukaku, costato all’Inter circa 75 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Quest’anno lo stesso discorso potrebbe valere, al netto delle cessioni, per N’Golo Kanté, il nome messo in cima alla lista da Antonio Conte. Secondo l’ex ct, infatti, il francese potrebbe avere in nerazzurro lo stesso impatto avuto dal belga:

“Kanté resta il primo obiettivo, diciamo il… Lukaku del 2020-21, e il tecnico ha spiegato agli uomini mercato che il francese avrebbe lo stesso impatto dell’attaccante belga nei suoi schemi, ma nel post Covid i discorsi tecnico-tattici passano in secondo piano rispetto a quelli economici“.

(Fonte: Corriere dello Sport)