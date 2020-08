Mercato, tante stelle pronte a cambiare squadra: “Messi all’Inter? Quella sì che…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le situazioni di molte grandi stelle con la valigia, pronte a cambiare squadra in questa sessione. Da Isco a Pogba, da Bale a Coutinho. La rosea specifica di non aver incluso nella lista Lionel Messi, il grande sogno di mercato dell’Inter. Anche se vedere l’argentino in nerazzurro sarebbe la vera, grande storia di mercato:

“Da qui al 5 ottobre tutto è ancora possibile. Può accadere anche che a questa lista illustre si aggiungano anche altri nomi eccellenti. Anche perché le big hanno bisogno di finanziarsi e non sono da escludere anche scambi a prima vista impensabili. Anche le quotazioni fanno in fretta a cambiare. Ovviamente in questa lista ristretta non abbiamo considerato Leo Messi, il sogno interista. Quella sì, che sarebbe la grande storia dell’estate. E non solo di questa“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)