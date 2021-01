Inter, la strategia per l’acquisto da 10mln: “Scambio con uno di questi tre gioielli”

Non sarà facile operare in questo mercato di gennaio, per l’Inter come per tutti gli altri club. Ecco perché bisognerà ragionare su scambi o prestiti, ma niente investimenti onerosi o ricche cessioni. L’ipotesi era quella di uno scambio col Parma tra Pinamonti e Gervinho, ma, spiega Tuttosport, la crisi degli emiliani può rendere complicato l’affare. E allora Marotta, scrive il quotidiano, cerca altro: “Più facile, in quest’ottica, puntare al Papu Gomez che è fuori dai giochi all’Atalanta dove Gasperini ha dimostrato di fare a meno di lui.

L’ostacolo più grande sono i 10 milioni che chiedono i Percassi. Un Everest che può essere aggirato dagli ottimi rapporti tra Zhang e i proprietari dell’Atalanta tramite l’inserimento di qualche contropartita. I nomi? Esposito (che alla Spal non trova spazio), Oristanio o Pirola posteggiato al Monza. L’Inter non vorrebbe cederlo però, in un mercato senza soldi, non è il caso di sottilizzare“.