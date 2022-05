Biasin: “Lukaku, desideri chiari. Ma difende la sua strategia: tacere e poi…”

Il giocatore ieri ha fatto intendere di non voler intromissioni nel suo rapporto con il Chelsea in discussione da quando lui stesso ha parlato di un ritorno all'Inter

Romelu Lukaku è sbarcato al Chelsea la scorsa estate e certo non si aspettava la stagione che ha vissuto piena di polemiche per il suo mancato impiego. Ieri ha sbottato dopo che Pastorello , il suo agente, aveva parlato del suo rapporto con il club inglese. "Nessuno può parlare per conto mio", ha sottolineato il belga sui social. E l'attacco era rivolto ovviamente al suo agente che aveva in mattinata rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica nella quale aveva detto: «Per i parametri del trasferimento, nessuno poteva aspettarsi una situazione così. Non discuto le scelte tecniche, ma è ovvio che c’è stato un problema. I numeri però vanno pesati: è il miglior marcatore della squadra, con un minutaggio basso rispetto ai compagni. La situazione va valutata con attenzione».

Fabrizio Biasin ha raccontato così la vicenda, dalle colonne di Libero: "Tutti ormai conoscono il desiderio del ragazzo: lasciare Londra per tornare in nerazzurro. Ecco, laddove Lukaku ha clamorosamente toppato (sia nella scelta di lasciare l’Inter, che in quella di farlo intendere quasi subito), ora ha tutto il diritto di difendere la sua strategia: tacere in attesa di trovare una soluzione. Far spuntare il suo nome sui quotidiani non è certo il modo migliore per aiutarlo, Romelone ci ha tenuto a farlo sapere. Messaggio arrivato?".