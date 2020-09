FCIN1908 – Inter, summit in corso a Milano tra Ausilio e il ds del Genoa Faggiano

Sono giorni molto caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato, sia in entrata che in uscita. E c’è un interlocutore particolare con cui il club nerazzurro sta parlando ormai in maniera fissa: il Genoa. Secondo quanto appurato da FcInter1908, infatti, in questo momento, in un bar di Milano, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e quello dei rossoblu Daniele Faggiano sono a colloquio, probabilmente per discutere di mercato. Il club milanese sta infatti definendo il ritorno di Andrea Pinamonti e le cessioni di Antonio Candreva e Andrea Ranocchia proprio al Grifone. Sono attesi dunque sviluppi importanti.