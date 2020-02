Sun, ipotesi Alonso all’Inter? “Potrebbe essere tentato da una cosa, come Eriksen…”

Il padre e agente di Marcos Alonso ha parlato del futuro del giocatore, sottolineando il suo amore per l’Italia e la serie A. Un indizio per il calciomercato estivo? Alonso è stato seguito dall’Inter già nel mese di gennaio. Ora il Sun aggiunge un dettaglio importante: “Christian Eriksen, Romelu Lukaku, Ashley Young, Alexis Sanchez e l’ex Chelsea Victor Moses si sono tutti trasferiti all’Inter per lavorare sotto la guida di Antonio Conte in questa stagione. Alonso potrebbe essere tentato da questa possibilità e unirsi al gruppetto che ha salutato la Premier League“.

(Sun)