Il Sun fantastica su una nuova Inter: attacco impressionante, tanti ex Premier e una stranezza

I mormorii legati ad un tentativo da parte dell’Inter di vestire Lionel Messi di nerazzurro hanno stimolato riflessioni più o meno fantastiche sul mercato al quale il club potrebbe lavorare per il futuro prossimo. Il Sun è partito proprio dalla Pulce per provare a disegnare la nuova rosa nerazzurra e il risultato è impressionante. Fa infatti sicuramente una notevole impressione vedere Messi in un tridente di attacco al fianco di Lukaku e Sanchez per quanto riguarda il fronte offensivo. A centrocampo potrebbe arrivare una nuova pedina dalla Premier League, Tanguy Ndombele, e nella trattativa di mercato potrebbe invece essere incluso Milan Skriniar (non più un incedibile). Tanti ex giocatori della Premier League e una curiosità: nella nuova Inter il Sun non include neanche un giocatore italiano. Difficile pensare che questa sarà la nuova Inter, ma senz’altro a questo club ormai si accostano solo giocatori di primissima fascia.