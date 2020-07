Tutti con Conte, l’Inter deve vincere: “Da Suning comunicazione chiara e due nomi sul piatto”

Un mercato di nomi importanti, che possa dimostrare a Conte le intenzioni di vittoria della proprietà e che metta nell’ambiente Inter tutti d’accordo. La sensazione è che da Viale Liberazione siano d’accordo con l’allenatore sul bisogno di arrivare in tempi brevi alla vittoria. I dissidi sulle visioni future sembrano solo ipotesi remote.

Come riportato dall’edizione della Gazzetta dello Sport, infatti, è già dall’anno scorso che Zhang spinge per tornare a parlare di successi e, come input di Suning vuole, anche per la prossima campagna acquisti ha dato mandato a Marotta di agire su un doppio binario, che possa portare a Milano giocatori pronti, vincenti e di primo livello, in grado di dare carattere e personalità alla squadra. Ma anche giovani di prospettiva, talenti di assoluto valore tali da rappresentare un roseo futuro per la società. Scrive la rosea:

“…. Ma l’input di Suning viaggia sul doppio binario: è vero, Zhang già dalla scorsa stagione spinge per tornare a parlare di successi, ma sin dall’insediamento della nuova società il progetto è stato fondato anche sulla valorizzazione dei giovani cresciuti in casa e investimenti sui migliori giovani del campionato. (E, in questo senso, ndr) Sandro Tonali e Marash Kumbulla continuano ad essere in cima alla lista degli investimenti“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)