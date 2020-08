Suning, segnali chiarissimi. GdS: “Mercato Inter iniziato col botto e sarà esplosivo”

L’Inter punta in grande, sia sul campo che sul mercato. Questa sera i nerazzurri sfidano il Bayer Leverkusen nel match valido per i quarti di finale di Europa League, con una semifinale in palio.”Si comincia stasera a Dusseldorf, dai quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma l’obiettivo è puntato anche oltre, perché deve essere così. C’è un mercato iniziato con il botto Hakimi e destinato, secondo le intenzioni di Suning, a essere esplosivo. C’è una Juve che con la scommessa Andrea Pirlo in panchina potrebbe pagare qualcosa in campionato. E allora l’Inter deve essere pronta a sfruttare ogni minima occasione per colmare il gap, magari proprio con un nuovo trofeo in bacheca, rilanciando subito la sfida scudetto”, spiega poi La Gazzetta dello Sport.

ALTRO STEP – L’Inter con Conte ha compiuto grandi progressi, si è avvicinata alla Juventus e ha fatto il record di punti post-Triplete. E’ il momento, però, di scalare un altro step anche in campo europeo per provare ad alzare un trofeo che manca dal 2011. “Sapendo che oggi nasce anche la squadra di domani: arrivare fino in fondo in Germania, cioè in finale a Colonia (il 21 agosto), è il miglior biglietto da visita per chi vuole ritornare al top. E la famiglia Zhang vuole esattamente quello”, commenta il quotidiano.