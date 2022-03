Mercato, svolta da mezza rivoluzione: la decisione dell’Inter stravolge il piano precedente

Una svolta decisa, per certi versi inaspettata, che stravolge i precedenti piani sul mercato dell'Inter in vista dell'estate

Una svolta decisa, per certi versi inaspettata, che stravolge i precedenti piani sul mercato dell'Inter . In attacco, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero deciso di fare un doppio investimento. Non più un solo colpo, dunque, ma un doppio arrivo pronto a rivoluzione il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi per il 22-23. Scrive la rosea:

"Non uno, ma due attaccanti. Il piano Inter è confermato, prende forma settimana dopo settimana, i lavori sono in corso già da un po’. La novità, piuttosto, è nell’identikit. Perché Marotta e Ausilio, vicino al centravanti futuribile, all’investimento per definizione, hanno intenzione di prendere un giocatore più esperto, magari pescando tra gli svincolati. In estrema sintesi: un altro Dzeko. Nella speranza che la resa sul campo sia la stessa del bosniaco, ovvio. È in fondo un filo rosso che unisce le ultime campagne di mercato nerazzurre: Sanchez e l’ex romanista si inseriscono in questo tipo di ragionamento".