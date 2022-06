Tacchinardi: “Se l’Inter perde Skriniar e Lautaro, Marotta non può sbagliare i sostituti”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del mercato dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del mercato dell'Inter :

In caso di sacrificio, meglio dare via un difensore o un attaccante? Intendiamo Skriniar o Lautaro:

"E' il mercato, vedremo che cosa accadrà. Se devono essere venduti per esigenze economiche, dovrà mostrare un ulteriore valore Marotta, che dovrà avere dei piani alternativi per compensare. Lo scorso anno è stata lucida in certi frangenti sul mercato. Togliere Skriniar e Lautaro, due pezzi pesanti, devi essere bravo poi a sostituirli".