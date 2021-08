Tacchinardi: “Vlahovic una bestia. Va preso adesso, altrimenti presto costerà come Haaland”

Intervistato da TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato di uno degli uomini più chiacchierati del calciomercato estivo 2021, Dusan Vlahovic

"Va preso adesso, se lo prendi l'anno prossimo finisce per avere delle cifre mostruose tipo Haaland. Ha dimostrato di saper stare nel mondo dei grandissimi e sarebbe pronto anche per il Tottenham. Adesso è un diamante grezzo, ma ha davvero tanto per crescere. Non è nella sua consacrazione tecnica, ma è una bestia. A chi può permetterselo dico che è il momento giusto per prenderlo".