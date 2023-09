UFFICIALE / Il Tottenham ha ceduto Tanganga all’Augsburg

"Japhet Tanganga è passato in prestito all'FC Augsburg, squadra della Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni. Arriva dalle giovanili degli Spurs e ha fatto carriera fino a fare il suo debutto in prima squadra nel terzo turno della Coppa Carabao contro il Colchester United a settembre 2019. In tutte le competizioni ha collezionato 50 presenze con i nostri colori", si legge nel comunicato del club inglese che comunica la cessione.