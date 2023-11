Taremi e la Coppa d’Asia, il retroscena: “L’Inter aveva posto questa condizione”

"Taremi è uno dei nomi, non l’unico. È in scadenza a giugno quello sì, è un tema in casa Porto. Ma non ci sono solo italiane su Taremi, in tanti cercano punte soprattutto in Premier League. Lui è un nome per l’Inter, non il solo. Quando in estate l’Inter ha pensato a lui, la condizione era che non andasse in Coppa d’Asia ecco. Questo lo so, era una condizione in caso di trattativa”, le sue parole al canale Twitch di SOS Fanta.