Taveri: “Mi stuzzica di più l’arrivo di Di Maria alla Juventus che quello di Dybala all’Inter”

"Dybala all'Inter può essere un colpo di mercato ma mi stuzzicherebbe più Di Maria alla Juve, perché Dybala era già più annunciato e atteso. Voglio vedere i progetti offensivi dell'Inter, il giocatore è complicato da inserire: anche alla Juve non si era capito quale fosse il suo ruolo. E poi capire chi andrà via al posto suo... Invece voglio vedere cosa può dare un ritorno di Pogba: negli ultimi anni non ha entusiasmato ma magari l'ambiente torinese potrebbe dargli verve. In quel caso sì che potrebbe essere un gran colpo di mercato".