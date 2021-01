Tecca (Sky): “Nainggolan, si è perso tempo. Lo sapeva che all’Inter…”

A Skysport si è parlato dell’addio di Nainggolan all’Inter e sul suo ritorno al Cagliari. Poteva succedere già nel mercato estivo, quando il club sardo aveva cercato il centrocampista. Ma il club nerazzurro non aveva voluto cederlo in maniera gratuita come è successo invece adesso. Prestito secco la formula scelta per il trasferimento del giocatore alla società rossoblù.

Il giornalista Massimo Tecca ha espresso un suo parere in merito a questa operazione di calciomercato: “Su Nainggolan si è perso tempo. Di questo trasferimento si era parlato in estate, ci si arriva a gennaio e si poteva fare prima. Ora si è accelerato per Rog. Ma hanno perso tempo sia il giocatore che la squadra. Lo sapeva che non sarebbe rientrato tra gli uomini di Conte, non è rientrato in alcun tipo di progetto. quindi tanto valeva farlo prima per dare modo al Cagliari di rinforzarsi e al giocatore di iniziare prima la stagione. Se sta bene è un ottimo rinforzo”.

