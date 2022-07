GdS – Telefonata Dybala-Spalletti, ecco l’offerta del Napoli. Inter e Roma…

“Dopo la telefonata di Luciano Spalletti con l'argentino, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è confrontato con Jorge Antun, che tutela gli interessi del fantasista argentino. Il sondaggio è servito a capire che la questione diritti d'immagine non sarebbe un problema. Paulo ha infatti come sponsor tecnico l'Adidas e in questo senso il Napoli ha già un accordo che regola i diritti di altri propri giocatori con uno dei marchi più antichi nello sport. Insomma c'è apertura. Sulla questione economica il Napoli offrirebbe un quinquennale da 5 milioni di euro netti di base per l'ingaggio, che può salire a 6 e più con una serie di bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Al momento un'offerta più bassa di quella dell'Inter che però ha bisogno di tempo per chiudere l'operazione. E ci sarà da stare attenti anche alla Roma.