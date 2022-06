Riecco la LuLa! Ieri Lukaku ha chiamato subito Lautaro: “Ecco cosa si sono detti al telefono”

Romelu Lukaku torna all'Inter e con lui anche... la Lula. La coppia con Lautaro Martinez, incubo per due anni per tutte le difese avversarie

Romelu Lukaku torna all'Inter e con lui anche... la Lula. La coppia con Lautaro Martinez, incubo per due anni per tutte le difese avversarie, capace di mettere in rete 104 gol e di mostrare una complicità poche volte vista nella storia del calcio. I due, ora, sono pronti a riannodare il filo rotto dal belga l'anno scorso con l'addio direzione Chelsea. La Gazzetta dello Sport racconta la telefonata di ieri di Big Rom all'argentino, dopo aver appreso la notizia dell'accordo tra Inter e Chelsea:

"S’è visto in lungo e in largo: nei due campionati che hanno vissuto uno al fianco dell’altro, Lukaku e Lautaro hanno messo insieme 104 gol. Numeri da urlo, un binomio entrato di diritto nella storia delle grandi coppie nerazzurre. I due si completano. Entrambi hanno vissuto l’ultima stagione soffrendo per l’assenza dell’altro. Di Lukaku, neppure a parlarne: talmente lontano dalle sue abitudini, il gioco di Tuchel, da intristirsi dopo poche settimane a Londra. Ma l’assenza di Romelu è pesata anche sul gioco di Lautaro, al quale è spesso mancato un partner che insieme a lui riempisse l’area avversaria, così da dividersi anche le marcature dei difensori. Ora la Lu-La è pronta a tornare in scena. Se lo sono detti pure al telefono, giusto negli ultimi giorni. Perché sì, un bis è necessario".