Sky – Inter, oggi incontro più importante al telefono. Con Dybala distanza colmabile

Il club nerazzurro lavora al mercato in entrata: Marotta vede il Cagliari per Bellanova e sentirà gli agenti dell'argentino. Senza dimenticare Lukaku

Lunedì importante per l'Inter. Intanto per un incontro tra Cagliari e i dirigenti interisti per Bellanova e definire l'operazione. Andrà a sostituire Perisic, almeno a livello numerico, dopo l'arrivo di Gosens a gennaio. Con il club rossoblù si discute del prezzo del giocatore: siamo intorno ai 9 mln di euro. Probabilmente verranno inseriti all'interno della trattativa delle contropartite.