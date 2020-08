Telefoot: “Ndombélé, l’Inter accelera: vicino l’accordo col Tottenham. E c’è l’idea di…”

Continua incessante, nonostante i problemi extra-campo di queste ore, il lavoro dell’Inter sul mercato per rinforzare l’organico. L’obiettivo numero uno a centrocampo ora è Tanguy Ndombélé, mediano del Tottenham classe ’96. Julien Maynard, giornalista di Telefoot, dà importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra i nerazzurri e gli Spurs: “L’Inter sta accelerando per Tanguy Ndombélé. Il club italiano è vicino a raggiungere un accordo con il Tottenham sull’importo del trasferimento. Resta da convincere il giocatore. Anche in contatto con altre due squadre europee, il giocatore non ha ancora preso alcuna decisione. L’Inter sta prendendo in considerazione l’idea di includere un giocatore nell’affare”.