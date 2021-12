Inter, Telegraph: “Lukaku via? Zero chance. Ecco il perché dell’intervista”

Fonti vicine a Lukaku hanno confermato che ci sono "zero possibilità" che il belga parta a gennaio, nonostante la recente intervista

Stanno facendo ancora molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku, ex centravanti dell'Inter oggi al Chelsea, ai microfoni di Sky Sport. Il belga ha infatti ammesso di voler tornare prima o poi in nerazzurro e di essere scontento dell'attuale situazione con i Blues. Ma il Telegraph, che ha verificato l'eventuale possibilità di un suo ritorno a Milano già a gennaio, ha voluto smentirla totalmente: "Fonti vicine a Lukaku hanno confermato che ci sono "zero possibilità" che il belga parta a gennaio e che non abbia intenzione di provare a lasciare il club. L'intenzione di Lukaku nella sua intervista a Sky Sport Italia, avvenuta circa tre settimane fa, era quella di provare a ricucire il suo rapporto con i tifosi dell'Inter, contrariati dal suo trasferimento al Chelsea".